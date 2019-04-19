Раскрыты подробности новых санкций против Украины

Введенный правительством России запрет на экспорт на Украину затронет только 1,2 процента продаваемых этой стране товаров, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Издание подсчитало, что объем товаров, которых коснулся новый запрет, в 2018 году равнялся 118,4 миллиона долларов, или 1,2 процента от общего экспорта на Украину. В основном это нефть и нефтепродукты. При этом для большей их части сделаны исключения.

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Гораздо более чувствительной для экспортеров станет обязанность согласовывать поставки отдельных видов товаров с Минэкономразвития. К ним относятся, в частности, уголь, кокс и дизельное топливо, на которые в прошлом году приходилось 3,9 миллиарда долларов, или 41 процент всего экспорта на Украину.

По словам министра экономического развития Максима Орешкина, общий объем товаров, на экспорт которых теперь наложен запрет или ограничения, равняется 4,3 миллиарда долларов, или 30 процентам.

18 апреля правительство выпустило постановление о введении новых санкций в отношении Украины. Они коснутся импорта и экспорта ряда товаров. Теперь в Россию нельзя ввозить бумагу и картон, обувь, женскую одежду, трубы, канаты, крепежные изделия, бульдозеры и другие товары. Санкции расширили ограничения, введенные в конце 2018 года, однако запрет на экспорт был применен впервые.

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