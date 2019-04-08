Банки обяжут предупреждать клиентов о потерях

Для сотрудников российских банков разработают специальные правила общения с клиентами, которые будут включать в себя обязательное предупреждение о возможных рисках, пишут «Известия» со ссылкой на главу Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василия Заблоцкого.

НФА, имеющая статус саморегулируемой организации, собирается разработать для своих членов свод обязательных правил. В них, в частности, будет прописано, что сотрудники банка не имеют права говорить клиентам, что предлагаемый продукт застрахован, если речь идет не о вкладе. По закону все депозиты в пределах 1,4 миллиона рублей застрахованы на случай банкротства банка.

Такое правило может быть актуально для финансовых продуктов и услуг, которые банки продают в качестве агентов: паев инвестиционных фондов (ПИФов), брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

Центробанк, по данным издания, поддерживает разработку нормы. Ранее регулятор призывал банки привести свои продукты и услуги в соответствие с правилами и требованиями защиты прав потребителей. Положительно оценивают инициативу и сами кредитные организации.

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