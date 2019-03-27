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Ставки по вкладам достигли рекорда

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Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков России достигла 7,72 процента в середине марта. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Банком России. Показатель стал самым высоким с мая 2017 года — тогда он был на уровне 7,69 процента.

В десятку российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, вошли Сбербанк, «Совкомбанк», ВТБ, Райффайзенбанк, «Газпромбанк», МКБ, «Альфа-банк», «ФК Открытие», «Промсвязьбанк» и «Россельхозбанк».

Ранее сообщалось, что Центробанк обеспокоен высокими ставками по депозитам и намерен ужесточить к ним подход. Регулятор захотел понизить порог превышения базового уровня доходности вкладов.

Сейчас при его превышении более чем на два процентных пункта банки платят повышенные отчисления в Фонд страхования вкладов. В ЦБ захотели понизить порог превышения до 1,15 процентного пункта. Таким образом, это может привести к снижению банками ставок по депозитам и для физлиц, и для компаний.

Фондом страхования вкладов управляет Агентство по страхованию вкладов (АСВ). За счет средств из этих отчислений в фонд АСВ затем компенсирует потери клиентам обанкротившихся кредитных учреждений.

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