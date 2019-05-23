Сбербанку отошел крупный бензиновый завод

Сбербанк получил 100 процентов акций Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сбербанк решил досрочно взыскать задолженность АО «Антипинский НПЗ». До конца июня банк планирует определить политику в отношении завода.

В сообщении пресс-службы говорится, что банк получил право собственности на акции Vikay Industrial Limited, который, в свою очередь, контролирует 80 процентов акций АО «Антипинский НПЗ».

Кроме того, сообщается, что Сбербанк в соответствии с законом будет и дальше проводить взыскание пассивов должников, поручителей и залогодателей.

Антипинский НПЗ, который в 2016 году занимал 43-е место среди 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes, заявил о банкротстве 18 мая 2019 года. Среди причин банкротства НПЗ назвал остановку компанией VTB Commodities Trading предоставления авансов для приобретения нефтепродуктов, аресты активов предприятия в суде Лондона, а также попытки ареста активов в России.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа закрыла НПЗ доступ к торгам в качестве продавца, поскольку компания перестала исполнять свои обязанности по заключенным сделкам, получив предоплату от покупателей бензина.

Кроме того, VTB Commodities Trading подал иск НПЗ в Высокий суд Лондона с требованием заморозить активы завода на 225 миллионов евро.

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