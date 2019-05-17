В России закрылся крупный завод по производству бензина

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), входящий в независимую от крупнейших нефтяных компаний группу «Новый поток», прекратил работу из-за недостатка финансирования, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение компании «Транснефть».

Поставки нефти на завод прекращены, с начала мая он выведен из эксплуатации. До этого в течение месяца предприятие функционировало в режиме горячей циркуляции, при котором перерабатывалась только та нефть, которая уже была задействована в технологическом процессе.

Причиной остановки работы стала нехватка оборотных средств. Из-за нее заводу не на что было закупать нефть для переработки. Похожая ситуация уже случалась в апреле прошлого года. Тогда НПЗ получил кредит от Сбербанка, а его представитель Максим Андриасов был назначен руководителем предприятия. Однако полученных денег не хватило для полноценного восстановления работы.

НПЗ получил предоплату от покупателей бензина (который мог быть продан через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу), однако перестал исполнять обязательства по уже заключенным сделкам. В связи с этим биржа закрыла заводу доступ к торгам в качестве продавца.

Один из трейдеров нефтепродуктов — VTB Commodities Trading — подал иск к Антипинскому НПЗ в Высокий суд Лондона. Помимо этого, компания требует заморозить активы завода на 225 миллионов евро.

По словам опрошенных изданием экспертов, остановка работы НПЗ не сильно скажется на российском внутреннем рынке нефтепродуктов, поскольку завод специализируется в основном на дизельном топливе. В данный момент на рынке не наблюдается его нехватки.

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