Названы самые привлекательные работодатели

Компания Universum, изучающая рынок труда, составила рейтинг самых привлекательных для профессионалов работодателей в сферах инженерии, бизнеса и IT-технологий.

Согласно результатам опроса, для инженеров и специалистов в бизнес-секторе наиболее привлекательным местом работы является «Газпром». Компания сохраняет свои позиции в списке на протяжении трех лет. Также в пятерку лучших в порядке убывания вошли Google, «Газпром нефть», «Яндекс» и «Лукойл».

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Специалисты в сферах инженерии и бизнеса также включили в рейтинг самых привлекательных работодателей «Росатом», «Роснано», Microsoft, Siemens, «Роснефть», L'Oréal Group, Сбербанк России, McKinsey & Company и BMW Group.

Россияне, получившие образование в сфере IT-технологий, выбирая наиболее привлекательного работодателя, отдали предпочтение Google. Помимо американской корпорации, они включили в список компании «Яндекс» (2-е), Microsoft (3-е), «Газпром» (4-е) и Mail.Ru (5-е). В десятку наиболее привлекательных мест работы также попали IBM, Intel, «Лаборатория Касперского» и Cisco Systems.