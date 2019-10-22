Три человека погибли при аварии на российском руднике

На руднике «Таймырский» 22 октября произошла авария, из-за которой погибли три человека. Об этом сообщается на сайте компании «Норникель».

В сообщении отмечается, что есть несколько пострадавших — их число не уточняется. Компания проводит внутреннее расследование. Причина аварии пока неизвестна.

В «Норникеле» заверили, что будут предоставлять новую информацию по мере поступления.

«Таймырский» рудник входит в Заполярный филиал «Норникеля», расположенного на полуострове Таймыр, где сосредоточены основные сырьевые ресурсы компании. Там расположены месторождения сульфидных медно-никелевых руд. Компания производит никель, палладий. платину, кобальт, медь, а также поставляет серебро, золото, иридий и теллур.

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