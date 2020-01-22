Выпуск программы Малахова сняли с эфира

Выпуск программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России 1», посвященный исчезновению подростка Влада Бахова в Смоленской области, был снят с эфира. Об этом на своей странице в Instagram сообщила телеведущая Яна Поплавская, присутствовавшая на съемках. Она считает, что правду о Бахове «пытаются замять».

По словам ведущей, во время съемок передачи выяснилось, что несовершеннолетнюю дочь водолаза, участвовавшего в поисках подростка, захотели заставить дать показания против ее отца. Она также сняла момент, как Малахов вышел в прямой эфир в соцсетях, обращаясь к губернатору Смоленской области Алексею Островскому.

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Источники Поплавской сообщили ей, что выпуск сняли с эфира по указанию сверху. Поплавская назвала происходящее вокруг истории исчезновения Бахова диким беззаконием и пообещала не останавливаться, пока не накажут виновных. Она обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, главе МВД Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в ситуации.

Судя по программе передач на сайте «России 1», на европейской территории РФ программа не вышла из-за специального выпуска ток-шоу «60 минут», который длился 2,5 часа. Эфир был посвящен грядущим конституционным изменениям и новому составу правительства. «Прямой эфир» в назначенное время успели увидеть только жители Дальнего Востока.

Бахов исчез в апреле 2019 года после пикника в лесу Демидовского района Смоленской области, где он вместе с друзьями праздновал день рождения товарища. По словам приятелей, он много выпил, пошел в лес и пропал. Поиски подростка оказались безрезультатными.

Последний выпуск «Прямого эфира» стал четвертым в серии программ об исчезновении Бахова. В предыдущих эпизодах шоу высказывались предположения о том, что друзья подростка могут что-то скрывать, а в деле могут быть замешаны их родители. Отмечалось, что отец одной из участниц пикника служит заместителем начальника местной полиции, а отец другого присутствовавшего на праздновании подростка — глава администрации Титовщинского сельского поселения.

Ранее Малахов сообщал, что выпуск «Прямого эфира» о Бахове от 16 декабря удалось посмотреть не всем, так как в деревне Демидово, недалеко от которой исчез подросток, отключили свет. Ведущий пообещал повторить эфир для жителей Смоленской области.

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