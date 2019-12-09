Малахов объявил об уходе с поста главного редактора StarHit и закрытии журнала

Телеведущий Андрей Малахов оставит пост главреда журнала StarHit. Об этом сообщает «Телепрограмма».

«Мои возможности исчерпаны», — объяснил свое решение журналист, заметив, что время в сутках ограничено. Он также выразил благодарность всей команде журналистов, с которыми работал в течение последних лет, и преданным читателям.

Также Малахов уточнил, что с начала 2020 года журнал не будет издаваться в печатной версии. Этот проект будет закрыт, и издание полностью перейдет на одноименный сайт. По словам ведущего, это оправдано тем, что сетевые СМИ опережают печатные по скорости передачи новостей.

Ранее Малахов рассказал в интервью Ксении Собчак, что самый большой гонорар за участие в своем ток-шоу он выплатил актеру Эммануилу Виторгану. По словам, ведущего, тот получил 1,8 миллиона рублей за первое интервью после рождения дочери. Также крупную сумму получил Сергей Зверев, который подробно описал свою историю усыновления ребенка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!