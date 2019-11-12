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Андреева поразилась заработку Малахова и рассказала о неравенстве на телевидении

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Екатерина Андреева

Ведущая Екатерина Андреева удивилась, узнав, сколько зарабатывает ее коллега по цеху Андрей Малахов. Об этом она сказала в интервью ведущей Алле Довлатовой в эфире «Русского радио». Запись доступна на YouTube.

«Скажем вот, Андрей Малахов разговаривал недавно с Ксенией Собчак. Я была в хорошем смысле удивлена, порадовалась за него по поводу зарплаты. Я таких денег в жизни никогда не видела», — высказала свое мнение Андреева.

Довлатова, в свою очередь, предположила, что Малахов имел в виду свой заработок не только на телевидении, но и доход от журнала StarHit и от корпоративов.

Андреева добавила, что зачастую в России в разных областях, в том числе на телевидении, женщины получают меньше мужчин. «Россия — все-таки мужская страна, и неравенство здесь достаточно развито», — пояснила она.

Андреева отметила, что подобная несправедливость есть в отношении ведущих, которых она знает, но фамилий не назвала.

Ранее Малахов в интервью с журналисткой Ксенией Собчак заявил, что на Первом канале он получал 50 тысяч долларов в месяц (3,2 миллиона рублей по текущему курсу). Он признался, что больше него зарабатывали только ведущие Владимир Познер и Иван Ургант.

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