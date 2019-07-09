Екатерина Андреева рассказала о своем опыте голодания

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала о своей системе питания, согласно которой она голодает по 16 часов в день. Об этом она написала у себя в Instagram.

Андреева призналась, что в Москве вечером ест в 19 часов, а потом завтракает лишь в 11 часов утра. Она пояснила, что такая система называется «фастинг 16/8», и заверила, что она полезна для организма. «Все начинаем так любить себя, что на 16 часов забываем что такое еда. А? Что? Еда? Не слышали про такое!» — посоветовала подписчикам ведущая.

Кроме того, Андреева обратила внимание на то, что завтрак должен быть не только вкусным, но и полезным. К своему посту она прикрепила видео того, что она ест на завтрак в греческом отеле, где в настоящий момент отдыхает. Среди блюди и продуктов на столе были яйца пашот, сваренная на молоке без лактозы каша, черешня, сыры, авокадо, лосось, омлет из белков и мятный чай.

В июне 2019 года стало известно о том, что создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров проходит процедуру голодания. Бизнесмен признался, что его самочувствие от этого не ухудшилось.

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