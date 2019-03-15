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Голодающего в Великий пост монаха насильно увезли в психбольницу

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Иеромонаха катакомбной церкви, проживающего в московском пансионате для ветеранов труда, насильно госпитализировали в психосоматическое отделение клинической больницы № 20 из-за его практики голодания в Великий пост, сообщает портал «Такие дела».

Как рассказала родственница иеромонаха Татьяна Шиповская, после общественного резонанса отца Михаила вернули в пансионат. «На протяжении 40 лет первую неделю Великого поста он голодает, ничего не ест. Раньше, когда был молодой и более здоровый, он соблюдал сухое голодание, то есть даже не пил ничего. Сейчас пьет воду, конечно», — пояснила она.

По ее словам, пожилой мужчина успел поголодать два дня. После этого лечащий врач вызвала скорую психиатрическую бригаду, отца Михаила «скрутили, отобрали телефон и отправили в психушку». Персонал пансионата заявил, что мужчине было необходимо вводить инсулин, после которого обязателен прием пищи, добавила Шиповская.

Как рассказали изданию в больнице, мужчина поступил с высоким давлением, но без психиатрического диагноза. В самом пансионате отказались от комментариев.

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