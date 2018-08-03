Монах-живодер не остановился на измученной собаке и отрезал голову козе

Покалечивший собаку иеродиакон Филарет после отстранения от службы в ските Рождества Богородицы в Орловской области продолжил издеваться над животными, убил одну козу и порезал другую, пишет «Орловский меридиан».

По информации издания, через пару дней после инцидента с псом местная жительница Елена Харитонова обнаружила на территории монастыря истекающую кровью козу, у которой было изрезано горло. Рядом в этот момент расхаживал монах. Изувеченную козу удалось спасти, но на следующий день селяне нашли на улице отрезанную голову еще одной козы, а сам священнослужитель все утро ходил по деревне с ружьем и обещал пристрелить какую-нибудь собаку.

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Ранее Филарет замучил домашнего питомца семьи Харитоновых — шестилетнего пса Бима. Он набросился на животное с ножом, порезал ему горло и выколол глаз. Все это происходило в присутствии 13-летнего мальчика, который никак не мог помочь своей собаке и наблюдал за ее муками. Бим получил серьезные травмы, но остался жив. Монах заявил, что это была самооборона.

Женщина написала заявление в полицию, проводится проверка на наличие признаков преступления по статье 245 УК («Жестокое обращение с животными»).

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