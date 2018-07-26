Зарубивших котенка топором школьниц наказали

Сотрудники полиции поставили на профилактический учет двух школьниц, зарубивших топором котенка в Алтайском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД.

«Установлено, что данное видео записано в одном из сел Бурлинского района, а также (установлены) личности несовершеннолетних девочек 14 и 15 лет, снявших и разместивших видеоролик в социальных сетях», — говорится в сообщении правоохранителей.

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Отмечается, что на родителей школьниц составлены протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию. В суд также направлен материал о необходимости поместить детей в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее 24 июля пользователи сети объявили сбор подписей за наказание девушек, убивших котенка. Отмечалось, что одна из жительниц Алтайского края разрубила животное топором, а ее сестра сняла происходящее на видео и выложила ролик в интернет. В петиции говорилось, что живодеркой оказалась дочь главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края Виктора Штрауха.

Аналогичный случай произошел в августе 2017 года в Хабаровске. Двух девушек и молодого человека признали виновными в убийствах животных и приговорили к лишению свободы. Живодеры выбирали жертв по размещенным в интернете объявлениям о передаче зверей в добрые руки.

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