Тысячи россиян потребовали наказать зарубившую топором котенка девушку

В интернете начался сбор подписей за наказание девушки, зарубившей топором котенка в Алтайском крае. Петиция на сайте change.org собрала на момент публикации новости более пяти тысячи подписей.
«Как легко обидеть того, кто слабее тебя и не может дать сдачи. Последнее время таких случаев становится все больше. На этот раз жертвой неизвестной леди стал маленький котенок», — написала автор петиции Ольга Табор.
В обращении указано имя и место жительства 16-летней девушки. Живодеркой оказалась дочь главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края Виктора Штрауха.
Ранее 23 июля стало известно, что жительница Алтайского края разрубила котенка топором на колоде для рубки дров и изрезала его ножом, а ее сестра сняла происходящее на камеру и выложила в интернет. Весь ролик девушки смеются и переговариваются между собой.
В августе 2017 года в Хабаровске две девушки и молодой человек признаны виновными в жестоких убийствах животных и приговорены к лишению свободы. Они убивали питомцев, фиксируя процесс на фото и видео. Жертв выбирали по размещенным в интернете объявлениям о передаче зверей в добрые руки. Установлено, что девушки погубили по меньшей мере 15 животных.