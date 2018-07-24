Тысячи россиян потребовали наказать зарубившую топором котенка девушку

В интернете начался сбор подписей за наказание девушки, зарубившей топором котенка в Алтайском крае. Петиция на сайте change.org собрала на момент публикации новости более пяти тысячи подписей.

«Как легко обидеть того, кто слабее тебя и не может дать сдачи. Последнее время таких случаев становится все больше. На этот раз жертвой неизвестной леди стал маленький котенок», — написала автор петиции Ольга Табор.

В обращении указано имя и место жительства 16-летней девушки. Живодеркой оказалась дочь главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края Виктора Штрауха.

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Ранее 23 июля стало известно, что жительница Алтайского края разрубила котенка топором на колоде для рубки дров и изрезала его ножом, а ее сестра сняла происходящее на камеру и выложила в интернет. Весь ролик девушки смеются и переговариваются между собой.

В августе 2017 года в Хабаровске две девушки и молодой человек признаны виновными в жестоких убийствах животных и приговорены к лишению свободы. Они убивали питомцев, фиксируя процесс на фото и видео. Жертв выбирали по размещенным в интернете объявлениям о передаче зверей в добрые руки. Установлено, что девушки погубили по меньшей мере 15 животных.

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