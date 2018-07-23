Девушка разрубила котенка топором в Алтайском крае

Несовершеннолетняя жительница Алтайского края разрубила топором котенка, а ее сестра записала происходящее на видео и выложила в сеть. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает Telegram-канал «2ch/Двач».

В ролике 16-летняя девушка кладет питомца на колоду для рубки дров, ударяет его топором, а потом режет ножом, сопровождая свои действия смехом.

Подписчики «Двача» нашли информацию о родителях девушек, они проживают в селе Михайловка Бурлинского района. Отец и мать, а также их дочери удалили все свои аккаунты в социальных сетях. Глава семейства перед этим написал на своей странице во «ВКонтакте»: «Прошу прощения у всех... мы все в шоке...», отмечает TJournal.

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Сотрудники полиции начали проверку появившегося в интернете ролика, передает РИА Новости.

В августе 2017 года в Хабаровске две девушки и молодой человек признаны виновными в жестоких убийствах животных и ряде других преступлений и приговорены к различным срокам лишения свободы. Они убивали питомцев, фиксируя процесс на фото и видео. Жертв выбирали по размещенным в интернете объявлениям о передаче зверей в добрые руки. Установлено, что девушки погубили по меньшей мере 15 животных.

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