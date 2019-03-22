Доказана эффективность голодания в продлении жизни

Ученые Гарвардской медицинской школы (США) выяснили, почему снижение употребления калорий продлевает жизнь. Оказалось, что эта связь реализуется через изменения в активности иммунной системы. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи провели опыты на свободноживущих червях — нематодах Caenorhabditis elegans. Специалисты выяснили, что сокращение поступающих в организм углеводов провоцирует снижение врожденного иммунитета через подавление белка р38. Врожденный иммунитет борется с инфекцией, однако его чрезмерная активность, характерная для большого возраста, способствует хроническому воспалению и старению.

Когда р38 полностью неактивен, ограничение калорий не влияет на иммунитет. Однако при низкой активности этого белка запускаются генетические пути, подавляющие воспалительные процессы до оптимального уровня. Ученые также обнаружили, что подавление сигнального пути, в котором участвует инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF1), вызывает цепную реакцию, приводящую к снижению аппетита. Это объясняет результаты предыдущих исследований, показавших, что IGF-путь связан с продолжительностью жизни.

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