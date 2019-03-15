Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофе

Короткий сон в обеденный перерыв поможет заменить кофе. Об этом пишет Агентству городских новостей «Москва» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По его словам, 20 минут сна способны заменить 200 миллиграммов кофеина.

Врач пояснил, что 10-20 минут сна помогут быстро восстановиться, а 90 минут дадут полное восстановление и обновление. Более полутора часов врачи спать днем не рекомендуют — перебор приводит к обратному эффекту.

6 марта сообщалось об исследовании ученых Университета имени Бар-Илана в Израиле, которые выявили пользу сна в борьбе с раком и старением. Выяснилось, что сон поддерживает функции клеточного ядра, повышая динамику хромосом и активируя системы восстановления генетического материала в каждом отдельном нейроне. Повреждение ДНК является одним из основных процессов, которые приводят к старению и смерти клеток.

В январе стало известно, что люди, которые спят менее шести часов в сутки, подвергаются повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний в отличие от тех, кто спит 7-8 часов. Однако слишком продолжительный сон, превышающий восемь часов в сутки, также может способствовать атеросклерозу.

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