Опровергнут миф о пользе выходных

Ученые Университета Колорадо в Боулдере выяснили, что сон в выходные не способен возместить потерянные часы ночного отдыха в будние дни. Наоборот, привычка отсыпаться в конце недели может нанести вред здоровью. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 36 взрослых людей в возрасте от 18 до 39 лет, которые более недели находились под наблюдением ученых, контролирующих потребление пищи и сон испытуемых, а также уровень освещенности. Добровольцев разделили на несколько групп, в одной из которых они спали девять часов в течение девяти дней, в другой — 5 часов в течение того же периода, а в третьей — 5 часов в течение пяти дней, неограниченное время в следующие два дня («выходные» дни) и вновь пять часов в последние два дня эксперимента.

Оказалось, что во второй и третьей группе участники часто перекусывали по ночам, набирали вес и теряли чувствительность к инсулину. В «выходные» дни наблюдались умеренные улучшения, которые пропадали в начале следующей «рабочей» недели. Однако при этом у третьей группы были выявлены более значительные ухудшения здоровья, чем у других добровольцев. Так, при постоянном недосыпании чувствительность к инсулину уменьшалась на 13 процентов, а у тех, кто пытается компенсировать потерянный сон — на 9-27 процентов, при этом чувствительность мышц и печени была хуже, чем в других группах.

Ученые объясняют это сдвигом циркадных ритмов — колебаний интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи. Кроме того, выспавшимся в выходные людям труднее заснуть в ночь на понедельник, когда надо вставать рано.

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