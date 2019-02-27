Названа причина ранней смерти сотен тысяч человек

Международная группа ученых выяснила, что в 2015 году от загрязнения воздуха, вызванного автомобильными выхлопами, умерли 385 тысяч человек во всем мире. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи оценили влияние на смертность населения выбросов транспортных средств на дизельных и других двигателях, включая автомобили, грузовики, автобусы, суда, а также сельскохозяйственную и строительную технику.

Оказалось, что загрязнение воздуха продуктами сгорания топлива и выбросы озона вызвали 11 процентов из 3,4 миллиона преждевременных смертей в год. При этом убытки из-за заболеваний легких, нарушений сердечной деятельности, инсультов и диабета составили около одного триллиона долларов.

Согласно подсчетам, в одном только Китае из-за выхлопов умерли 114 тысяч человек. В США газы, выделяемые при работе дизельных двигателей, стали причиной 47 процентов смертей, связанных с загрязнениями от транспорта (всего 22 тысячи смертей), однако во Франции, Германии, Италии и Индии эта цифра выросла до 66 процентов, где дизельные автомобили составляют основную долю транспорта.

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