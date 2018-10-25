Названа новая угроза здоровью сердца

Ученые Швейцарского института тропиков и общественного здоровья пришли к выводу, что высокий уровень городского шума значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали 19,2 тысячи смертельных случаев, зафиксированных в Швейцарии с 2000 по 2008 год. Специалисты определили связь нарушений работы сердечно-сосудистой системы с хроническим воздействием на организм частиц в воздухе. Оказалось, что риск сердечных приступов повышается на 5,2 процента на каждые дополнительные 10 микрограммов мелких частиц (диаметр менее 2,5 микрометра) на кубический метр.

Однако загрязнение воздуха коррелирует с уровнем шума, поскольку источником обоих факторов являются автомобили. С поправкой на шумовое воздействие риск приступов именно из-за загрязнения увеличивается лишь на 1,9 процента на каждые 10 микрограммов частиц на кубический метр. Таким образом, вероятность сбоев в работе сердца увеличивается на 2-3,4 процента на каждые 10 децибел громкости звука.

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