Ученые нашли неожиданную опасность зимы

Низкая температура повышает риск развития сердечного приступа. Об этом свидетельствует исследование шведских ученых, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Cardiolgy.

Специалисты проанализировали данные 274 тысяч граждан Швеции, у которых в 1998-2013 годах диагностировали инфаркт миокарда. Их возраст составлял от 50 до 89 лет.

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Выяснилось, что при температуре ниже нуля по Цельсию вероятность сердечного приступа вырастала на десять процентов. Ученые сопоставили данные с показателями загрязненности воздуха, но обнаружилось, что решающее значение имеет холод. При этом при повышении температуры до 2-4 градусов инфаркты происходили реже.

Полученные результаты объяснили тем, что зимой на улице сосуды сужаются, поэтому в сердце поступает меньше кислорода. В зоне риска также оказываются те, кто простужаются.

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