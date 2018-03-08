Российская зима смягчится к середине века

Зимняя температура в России к середине XXI века может повыситься на пять градусов из-за глобального изменения климата. Об этом заявляет центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС «Антистихия», передает в четверг, 8 марта, РИА Новости.

«Наибольшее потепление коснется зимы: в период до 2020 года на большей части европейской территории России и западной Сибири повышение температуры составит 1-2 градуса, а в середине XXI века повышение на 2-5 градусов прогнозируется на всей территории страны», — отмечается в пресс-релизе центра.

Изменения особенно скажутся на Сибири и субарктических регионах. Повышение летней температуры будет менее выраженным — оно составит 1-3 градуса к 2050-м годам.

В «Антистихии» подчеркивают, что число опасных природных явлений и техногенных катастроф растет. За последние 20 лет в мире из-за них погибли более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов пострадали.

В России в зонах поражения при авариях на различных объектах проживают более 90 миллионов человек — 60 процентов населения страны.

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