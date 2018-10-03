Зимой японцы порадуют россиян новым автомобилем

В начале 2019 года на российский рынок выйдет первый в истории японского бренда Lexus компактный премиальный кроссовер Lexus UX. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мировая премьера автомобиля состоялась на международном автосалоне в Женеве. Новая модель обладает высокой посадкой и просторным салоном при компактных размерах. Интерьер оформлен в стиле мастеров такуми: в отделке использованы японские техники вышивки, перфорация и орнаменты, основанные на текстурах традиционной волокнистой японской бумаги «васи».

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Кроссовер будет доступен для российских клиентов в двух версиях: Lexus UX 200 c двухлитровым бензиновым двигателем с высокой скоростью рабочего такта в паре с новой трансмиссией Direct Shift CVT и Lexus UX 250h с новой электрической гибридной системой IV поколения, объединяющей двухлитровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель, электронную бесступенчатую трансмиссию и систему полного привода Lexus E-Four. Для Lexus UX также будет предложена версия F SPORT.

Кроме того, автомобиль оборудовали комплексом систем безопасности Lexus Safety System +.

Прием заказов будет открыт всеми официальными дилерами Лексус на территории России с января 2019 года.

В октябре бренд Lexus презентовал три новые коллекции одежды и аксессуаров Lexus Boutique для автовладельцев и любителей активного отдыха.

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