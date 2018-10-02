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Японцы представили автомобиль для городских исследователей

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Японский автопроизводитель Lexus показал новое поколение бизнес-седана Lexus ES, компактного городского кроссовера Lexus UX и эксклюзивную версию флагманского купе Lexus LC Yellow Edition. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Премьера состоялась на автосалоне в Париже. Lexus ES 200 оснащен бензиновым двигателем объемом 1 998 кубических сантиметров и мощностью 150 лошадиных сил, агрегатирующимся с шестиступенчатой автоматической трансмиссией с режимом секвентального переключения передач. На Lexus ES 250 установлен двигатель с рабочим объемом 2 487 кубических сантиметров (200 лошадиных сил), на Lexus ES 350 и ES 350 F SPORT — V6 3 456 кубических сантиметров (249 лошадиных сил). Палитра цветов кузова седьмого поколения Lexus ES предлагает 12 вариантов.

Компактный кроссовер Lexus UX — Urban EXplorer («городской исследователь») — будет доступен для российских клиентов в двух версиях: Lexus UX 200 c двухлитровым бензиновым двигателем с высокой скоростью рабочего такта в паре с новой трансмиссией Direct Shift CVT, и Lexus UX 250h с новой электрической гибридной системой IV поколения, объединяющей двухлитровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель, электронную бесступенчатую трансмиссию и систему полного привода Lexus E-Four. В отделке салона дизайнеры использовали японские техники вышивки, перфорацию и орнаменты, основанные на текстурах традиционной волокнистой японской бумаги «васи».

Также Lexus представил новую версию флагманского купе LC Yellow Edition, кузов которого окрашен в ярко-желтый цвет Flare Yellow. Помимо яркого экстерьера версия LC Yellow Edition обладает улучшенной производительностью и управляемостью, которые обеспечивает комплектация LC Sport+. Серия будет доступна на LC 500 с атмосферным двигателем V8 мощностью 477 лошадиных сил.

В октябре бренд Lexus презентовал три новые коллекции одежды и аксессуаров Lexus Boutique для автовладельцев и любителей активного отдыха.

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