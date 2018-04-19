Lexus наградил лучших дизайнеров

В прошедшие выходные в Милане состоялась церемония награждения победителей престижного международного конкурса Lexus Design Award 2018, в котором приняло участие рекордное число участников. В рамках церемонии был объявил обладатель Гран-при. Сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Темой конкурса был латинский префикс «СО-», обозначающий идею взаимодействия и союза в гармонии. Главный приз достался проекту «Testing Hypotheticals» группы Extrapolation Factory дизайнеров Кристофера Вебкена и Эллиотта П. Монтгомери. Он представляет собой тестовую площадку для практической проверки теорий о взаимосвязях между обществом, технологиями и окружающей средой.

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В этом году в конкурсе Lexus Design Award приняли участие дизайнеры из 68 стран, представившие 1319 работ. Россия по числу поданных на конкурс заявок за заняла 4 место в мире и 1 место в Европе по количеству поданных на конкурс заявок, хотя в России конкурс проводится всего второй раз. И оба раза в число финалистов вошли проекты российских дизайнеров. В этом году – это проект Grabby, представленный двумя молодыми дизайнерами из Санкт-Петербурга Надеждой Абдуллиной и Мариной Егоровой и ставший победителем конкурса Lexus Design Award 2018 Russia Тор Choice.

Помимо премии, вручаемой жюри, в этом году японский бренд создал создал специальную номинацию «Lexus Design Award Выбор Аудитории». Победитель будет определен по итогам голосования на веб-сайте с 16 по 21 апреля, его имя объявят 23 апреля. Работы 12 финалистов конкурса — четыре прототипа и восемь экспозиций, — представлены на выставке Limitless Co-Existence в рамках Недели дизайна в Милане.

Осенью 2017 года в Москве прошла восьмая ежегодная выставка современного искусства Lexus Hybrid Art. Местом ее проведения впервые стало многофункциональное пространство Lexus Dome. Экспозиция была посвящена не очевидным, скрытым творениям, которые заставляют размышлять, как-то взаимодействовать с арт-объектом.

