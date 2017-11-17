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Автомобили Lexus снимут в экранизации Пелевина

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Японский автомобильный бренд Lexus предоставил автомобили для съемок художественного фильма «Ампир V» по одноименному роману писателя Виктора Пелевина. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба фирмы.

На экране появятся флагманское купе бренда LC 500, а также премиальный внедорожник LX и новый люксовый седан Lexus LS. Режиссером фильма стал американский кинематографист российского происхождения Виктор Гинзбург, ранее снявший экранизацию другого романа Пелевина, «Generation П».

«“Ампир V” — история о тех, кому доступно все и кто выбирает самое лучшее. Это мир, которому присущи самые передовые технологии и наивысшее качество во всем. Lexus — бренд, который идеально вписывается в этот мир, отвечает всем его критериям и, более того, может наиболее полно раскрыть характер каждого героя, который будет связан с брендом в фильме», — отметил Гинзбург.

В фильме снимаются Павел Табаков, Бронислав Виногородский, Валерий Деркач, Юрий Стоянов, Наталья Андрейченко, Мирон Федоров (Oxxxymiron). Дата выхода в прокат пока не сообщается.

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