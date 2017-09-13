Ценности
 
Последние новости
Мать родившейся без рук девочки прокомментировала слова депутата Лебедева
Полицейские в Подмосковье скосили более трех тонн конопли  
«Союз» с тремя космонавтами стартовал к МКС с Байконура
Лайкнувшему ролик для взрослых сенатору Крузу припомнили его порно-двойника
Выявлено неожиданное последствие голодания
Саакашвили признался в желании сменить одежду в Киеве
Apple представила iPhone X
Популярные новости
Мать родившейся без рук девочки прокомментировала слова депутата Лебедева
Выявлено неожиданное последствие голодания
Apple представила iPhone X
Саакашвили признался в желании сменить одежду в Киеве
Лайкнувшему ролик для взрослых сенатору Крузу припомнили его порно-двойника
Месси впервые забил Буффону
Сын Жан-Клода Ван Дамма напал с ножом на сожителя

«В Сибири, когда машина глохнет, водитель замерзает насмерть»

Когда Lexus станет полностью электрическим и начнет летать

Перейти в «Мою Ленту»
Алан Уттенховен
Алан Уттенховен
Фото: пресс-служба Lexus

На открывшемся во Франкфурте Международном автосалоне корреспондент «Ленты.ру» встретился с главой Lexus Europe Аланом Уттенховеном и поговорил с ним о перспективах электропривода, японской философии и главной причине автомобильных аварий.

О новинках

Буду откровенен: новый NX — это лишь обновленная старая модель. Полностью новый автомобиль появится через три-четыре года. Но он стал более привлекательным и приобрел новые важные функции и возможности. Прежде всего это новая система безопасности LSS+, которая в дальнейшем будет устанавливаться на всех наших машинах. Она заранее предупредит вас об угрозе столкновения — это крайне важно, ведь большинство аварий происходят из-за невнимательности водителей.

О дизайне и сибирских морозах

Мы относительно молодой бренд, и именно это определяет его ДНК. Мы бросаем вызов, потому что мы молоды. У большинства наших конкурентов по сто, а то и больше лет истории. Поэтому нам необходимо быть другими, не похожими на них. Мы достигаем этого разными способами.

Самый очевидный, который сразу бросается в глаза, — это внешний дизайн. В последние 4-5 лет мы значительно поменяли свой подход к нему. Четверть века назад, когда мы дебютировали на рынке премиальных авто, мы все же не рисковали идти наперекор общему мнению и держались, так сказать, в общем потоке — у клиента есть свое представление о дорогой машине, мы под него подстроимся. Это хорошо работало первое время, но вскоре мы поняли, что так мы лишаемся возможности отличаться от других брендов. А когда ты бросаешь вызов, надеясь, что к тебе перейдут от уже устоявшихся брендов, ты должен предложить что-то особенное.

Сегодня дизайн наших машин поляризует мнения. Он нравится 40-50 процентов потенциальных клиентов, еще процентов 30-40 говорят «спасибо, но все же это не для меня». Мы не видим в этом проблемы — мы не пытаемся захватить 100 процентов рынка. Нам нравится то, что когда мы нравимся клиентам, мы нравимся им очень-очень.

Второй элемент нашего ДНК — то, что в Японии называется «омотенаши». Примерно это можно перевести как «гостеприимство», но это очень специфический японский термин — он подразумевает, что хозяин предугадывает желания гостей, прежде чем они успеют их высказать.

И это важная часть философии бренда Lexus. Мы стараемся опережать желания клиентов везде — в шоуруме, в сервисном обслуживании, в самом автомобиле. Например, когда вы садитесь в новый LS, он немного приподнимается, чтобы вам было удобнее.

Третий, но тоже один из самых важных элементов, — это качество. Ни у одного автомобильного бренда нет столько наград за качество, как у Lexus. Потому что с самого начала мы сказали себе: «если Toyota — это бренд высочайшего качества, то Lexus должен быть еще лучше».

Как-то я был в вашей стране, в Новосибирске, и спросил у местного дилера: почему, по его мнению, наши машины популярны в Сибири. «Очень просто, — ответил он. — У нас, если машина заглохнет за городом, то ты можешь просто замерзнуть насмерть. Ваши машины не глохнут». Вот именно это я и имею в виду, когда говорю о качестве. Здесь уместно вспомнить еще одно японское слово: «такуми». Оно означает мастерство, людей, которые делают какие-то сложные и тонкие вещи.

О мужчинах в костюмах

Вот еще что показывает нашу дерзость — мы в этом году решили не делать пресс-конференцию, как все конкуренты. «Большая тройка» может устраивать шоу с драматическими жестами и прочим; они у себя дома, в конце концов. А мы устроили пресс-конференцию, на которую невозможно опоздать, — надо просто подойти к стенду и попросить очки виртуальной реальности. Как мне кажется, это куда круче, чем господин в костюме, под музыку возглашающий: «А вот наша новая машина!» (смеется)

Кстати, интересно отметить, что российские клиенты в среднем гораздо моложе покупателей из Европы. И у вас Lexus покупает больше женщин. При этом версии для России и ЕС — одни и те же. По-моему, это еще одно доказательство успеха нашей философии: мы способны завоевать симпатии людей самого разного возраста — лишь бы они были молоды душой!

Об электричестве и полетах

Все автомобили в конце концов станут электрическими. Практически все наши машины доступны в гибридной версии. Но время для полного перехода на электричество еще не пришло. Вопрос в инфраструктуре — даже в Европе она создана отнюдь не везде. И не будем забывать об истории дилера из Новосибирска: к сожалению, полностью электрические автомобили пока имеют свойство не всегда заводиться на сильном морозе.

Сегодня мировая индустрия производит 70-80 миллионов машин в год. Менее одного процента из них — полностью электрические. Но, безусловно, эта доля будет расти. Когда технология достигнет достаточного совершенства, нас ждет настоящая революция в этом плане.

Реальностью когда-нибудь станут и летающие автомобили — думаю, в этом сыграют свою роль современные достижения в области дронов. Toyota уже работает над подобным аппаратом — нам придется сделать свой, только еще лучше!

Владислав Крылов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Объяснена популярность Lexus у жителей Сибири
Lexus поддержит культурный прорыв
В Москве откроется восьмая выставка Lexus Hybrid Art
Ценности
Ценности00:0412 сентября

Слились в экстазе

Самые хайповые кроссовки в вашей жизни
18:1812 сентября

Ferrari привезла во Франкфурт новый агрессивный кабриолет

19:1012 сентября

MINI поделился концептом электрокара

17:2212 сентября

Jaguar показал пятиместный спорткар

Ценности00:0410 сентября
Ота Томоюки

«Быть привлекательными хотят не только российские девушки»

Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
16:5412 сентября

Renault представил концепцию автомобиля будущего

14:1412 сентября

Объяснена популярность Lexus у жителей Сибири

16:1812 сентября

Показан самый мощный Jaguar в истории

Ценности11:54 8 сентября

Скрытые шедевры

Знакомство с гибридным искусством в пространстве Lexus Dome
15:1812 сентября

Audi возродил модель RS4 Avant

12:2312 сентября

Bentley представил самый быстрый в мире внедорожник

15:2612 сентября

Предсказание главы Audi в России об автомобиле будущего сбылось

Россия
«Мучение, а не жизнь»
Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей
Живодерское лобби
Почему депутаты не решаются защитить животных
Новоалтайский феномен
Аномальное досрочное голосование поставило под сомнение победу единороссов
Путин отправил Шойгу в Дамаск
Стотысячный крестный ход в Санкт-Петербурге стал демонстрацией против «Матильды»
Слуцкий заявил об отсутствии ресурсов для санкционного давления на Пхеньян
Яшин рассказал о запасной памятной табличке Немцову
Все материалы
Мир
Борис Ельцин Бухал и нам завещал
Пьющие мировые лидеры от Ельцина до Бокассы
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Ирмагеддон
На Америку обрушился новый смертоносный ураган
США пригрозили России и Китаю санкциями за содействие Северной Корее
От взрыва в немецком Херне пострадали семь человек
Рохинджа не нужны
Мусульмане умирают в грязи, пытаясь сбежать из Мьянмы
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиГрузинский таран: Саакашвили прорвался на Украину
Бывший советник Порошенко смял пограничников
СБУ заявила о раскрытии сети российской разведки в Харьковской области
ООН призвала Киев расследовать деятельность сайта «Миротворец»
На Украине не нашли оснований для задержания Саакашвили
В Киеве рассказали о возможности выдачи Саакашвили Грузии
Додон назвал три условия объединения Молдавии с Приднестровьем
Президент Латвии предложил предоставлять гражданство детям неграждан
Все материалы
Финансы
Миллиард в эфире
Кто они — богачи эпохи биткоина
Удавка для Кима
Америка усмирит Северную Корею, надавив на Россию
Дональд Трамп (в центре)Ты их госдолг видел?!
Американцы рискуют встретить Рождество без денег
В ПФР рассказали о размере прибавки к пенсии в 2018 году
«Почта Банк» в ходе ВЭФ подписал 6 соглашений о сотрудничестве с регионами
Украина потеряет 600 миллионов евро помощи от ЕС из-за бревен
Греф назвал фейком данные о превращении дебетовых карт Сбербанка в овердрафтные
Все материалы
Бизнес
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
Совладелец крафтового бара о мечтах и безденежье
Никита Кричевский: Руководство к действию
О перспективах разрешения конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система»
Греция и страны ЕАЭС наметили пути экономического сотрудничества
Россия объявила о подписании контракта с Турцией на поставку С-400
ФНС потребовала четыре миллиарда рублей с главы Hermitage Capital
Volkswagen пообещал создать электроверсии всех своих автомобилей
«Аэрофлот» предложил способ проверить корректность цен на авиабилеты
Все материалы
Силовые структуры
Фото с места происшествияБойцы «Христианского государства»
Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ
По Кругу
Чем живет Владимирский Централ после смерти великого шансонье
Архивное фото Набили шишек
Полицейские жестоко пытали налетчиков за кражу орехов
Двое заключенных колонии в Калининграде зашили себе рты в знак протеста
Сообщения об эпидемии телефонного терроризма опровергли
Против главы УСБ СК Максименко и его заместителя возбуждено новое дело о взятке
Ростовчанина заподозрили в попытке похитить человека ради 20 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты SLS (в представлении художника)От Ирака до Луны
Трамп выбрал могильщика «Роскосмоса»
Без черенка
«Убийца» iPhone оказался лопатой со стилусом
«Они сражались за рабство»
Зачем Россия помогла США победить в Гражданской войне
Пролетевший над Петербургом огненный шар попал на видео
Apple представила часы-телефон
Apple представила iPhone X
Раскрыт механизм формирования алкогольной зависимости
Все материалы
Спорт
Мария ШараповаГо в чатик, я создала
Шарапова зажгла в сети и отшила дерзкого фаната
ЦСКА стартовал с победы в Лиге чемпионов
Немецкий футболист признался в симуляции и попросил судью отменить пенальти
Тренера заподозрили в одурманивании Ковалева перед поединком с Уордом
Липницкая разозлилась на телеканалы из-за кочующего по эфирам фейкового отца
Дисквалификацию показавшего футболку с Путиным российского пауэрлифтера отменили
Названа стоимость билетов на ЧМ-2018
Все материалы
Культура
«Люди из органов тоже были мальчиками»
Китайский художник-пироман приехал «взрывать» Москву
Что с лицом
Полный сюр у Рене Магритта был не только на картинах
«За прошедшие 27 лет границы дозволенного раздвинулись»
Кто снял новую экранизацию «Оно» Стивена Кинга
Том Йорк с мусорными пакетами встретил в лифте двойников и большого негра
Режиссером девятого эпизода «Звездных войн» станет Джей Джей Абрамс
Умер страдавший БАС американский музыкант Джош Шварц
Умер режиссер эротического триллера «Никогда не разговаривай с незнакомцами»
Все материалы
Интернет и СМИ
LAS VEGAS, NV - JANUARY 18: (EDITORS NOTE: Image contains partial nudity.) Adult film actress Kendra Lust picks up adult film actress Janice Griffith at the Pornhub booth at the 2017 AVN Adult Entertainment Expo at the Hard Rock Hotel & Casino on January 18, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)Кто создал PornHub, Brazzers и приучил мир к большой груди
История становления крупнейшей порномонополии планеты
Соловьев разозлился на Урганта за «соловьиный помет» и распек его в своем шоу
Республиканец лайкнул жесткое порно и переполошил весь интернет
Кухня зашквара
Как выжить в самом адском кулинарном шоу России
«Как всякий американец, я не верю в теории заговора»
Почему люди используют военные разработки, спасаясь от слежки властей
Россию обвинили в организации антимигрантских митингов в США
Преследующих «полуголых» женщин вайнахов забанили во «ВКонтакте» за экстремизм
Все материалы
Ценности
Слились в экстазе
Самые хайповые кроссовки в вашей жизни
Ота Томоюки«Быть привлекательными хотят не только российские девушки»
Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
Блеск в Венеции
Что украшало грудь первых красавиц мирового кинематографа
Ferrari привезла во Франкфурт новый агрессивный кабриолет
Jaguar показал пятиместный спорткар
Международный автомобильный салон во Франкфурте
За кулисами крупнейшего автошоу Европы
Объяснена популярность Lexus у жителей Сибири
Все материалы
Путешествия
Накормили потрохами
Калининград пытается стать гастрономической столицей России
В Британии открылся отель «Титаник»
Россиян решили лишить бирок на ручную кладь
Названа главная причина отказа от отпуска у россиян
Названы самые популярные направления отдыха у пенсионеров
Россиянин за 70 дней добрался автостопом из Оренбурга до Великой Китайской стены
Дадут тумака
Что ждет наивных туристов в самых гостеприимных странах мира
Все материалы
Из жизни
Акробаты на площади в Берлине«В Москве нет такой свободы»
История россиянки, уехавшей учиться в Германию
Щелкай клювом
Шокирующие снимки пернатых и нетронутой природы
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
130-тонный сгусток жира, салфеток и презервативов нашли под Лондоном
Вундеркинд из Китая в 10 лет поступила в институт
Озеро в Астраханской области покрасили в фиолетовый ради свадебной фотосессии
Обнаженная модель из Бельгии попала в египетскую тюрьму за съемку в храме
Все материалы
Тест: знаете ли вы Франкфуртский автосалон?
Короткий экзамен перед главной выставкой этой осени
Самые ненадежные вседорожники
Внедорожники и пикапы, на которые нельзя положиться
5 конкурентов громиле BMW X7
С какими моделями придется бороться пятиметровому BMW X7
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
Немецкая марка с китайским капиталом создала пятиметровый электрокар
Новый «Дастер» представлен официально
Китайская Chery представила первый кроссовер для Европы
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы