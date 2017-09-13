«В Сибири, когда машина глохнет, водитель замерзает насмерть»

На открывшемся во Франкфурте Международном автосалоне корреспондент «Ленты.ру» встретился с главой Lexus Europe Аланом Уттенховеном и поговорил с ним о перспективах электропривода, японской философии и главной причине автомобильных аварий.

О новинках

Буду откровенен: новый NX — это лишь обновленная старая модель. Полностью новый автомобиль появится через три-четыре года. Но он стал более привлекательным и приобрел новые важные функции и возможности. Прежде всего это новая система безопасности LSS+, которая в дальнейшем будет устанавливаться на всех наших машинах. Она заранее предупредит вас об угрозе столкновения — это крайне важно, ведь большинство аварий происходят из-за невнимательности водителей.

О дизайне и сибирских морозах

Мы относительно молодой бренд, и именно это определяет его ДНК. Мы бросаем вызов, потому что мы молоды. У большинства наших конкурентов по сто, а то и больше лет истории. Поэтому нам необходимо быть другими, не похожими на них. Мы достигаем этого разными способами.

Фото: пресс-служба Lexus

Самый очевидный, который сразу бросается в глаза, — это внешний дизайн. В последние 4-5 лет мы значительно поменяли свой подход к нему. Четверть века назад, когда мы дебютировали на рынке премиальных авто, мы все же не рисковали идти наперекор общему мнению и держались, так сказать, в общем потоке — у клиента есть свое представление о дорогой машине, мы под него подстроимся. Это хорошо работало первое время, но вскоре мы поняли, что так мы лишаемся возможности отличаться от других брендов. А когда ты бросаешь вызов, надеясь, что к тебе перейдут от уже устоявшихся брендов, ты должен предложить что-то особенное.

Сегодня дизайн наших машин поляризует мнения. Он нравится 40-50 процентов потенциальных клиентов, еще процентов 30-40 говорят «спасибо, но все же это не для меня». Мы не видим в этом проблемы — мы не пытаемся захватить 100 процентов рынка. Нам нравится то, что когда мы нравимся клиентам, мы нравимся им очень-очень.

Второй элемент нашего ДНК — то, что в Японии называется «омотенаши». Примерно это можно перевести как «гостеприимство», но это очень специфический японский термин — он подразумевает, что хозяин предугадывает желания гостей, прежде чем они успеют их высказать.

Фото: пресс-служба Lexus

И это важная часть философии бренда Lexus. Мы стараемся опережать желания клиентов везде — в шоуруме, в сервисном обслуживании, в самом автомобиле. Например, когда вы садитесь в новый LS, он немного приподнимается, чтобы вам было удобнее.

Третий, но тоже один из самых важных элементов, — это качество. Ни у одного автомобильного бренда нет столько наград за качество, как у Lexus. Потому что с самого начала мы сказали себе: «если Toyota — это бренд высочайшего качества, то Lexus должен быть еще лучше».

Как-то я был в вашей стране, в Новосибирске, и спросил у местного дилера: почему, по его мнению, наши машины популярны в Сибири. «Очень просто, — ответил он. — У нас, если машина заглохнет за городом, то ты можешь просто замерзнуть насмерть. Ваши машины не глохнут». Вот именно это я и имею в виду, когда говорю о качестве. Здесь уместно вспомнить еще одно японское слово: «такуми». Оно означает мастерство, людей, которые делают какие-то сложные и тонкие вещи.

Фото: пресс-служба Lexus

О мужчинах в костюмах

Вот еще что показывает нашу дерзость — мы в этом году решили не делать пресс-конференцию, как все конкуренты. «Большая тройка» может устраивать шоу с драматическими жестами и прочим; они у себя дома, в конце концов. А мы устроили пресс-конференцию, на которую невозможно опоздать, — надо просто подойти к стенду и попросить очки виртуальной реальности. Как мне кажется, это куда круче, чем господин в костюме, под музыку возглашающий: «А вот наша новая машина!» (смеется)

Кстати, интересно отметить, что российские клиенты в среднем гораздо моложе покупателей из Европы. И у вас Lexus покупает больше женщин. При этом версии для России и ЕС — одни и те же. По-моему, это еще одно доказательство успеха нашей философии: мы способны завоевать симпатии людей самого разного возраста — лишь бы они были молоды душой!

Об электричестве и полетах

Все автомобили в конце концов станут электрическими. Практически все наши машины доступны в гибридной версии. Но время для полного перехода на электричество еще не пришло. Вопрос в инфраструктуре — даже в Европе она создана отнюдь не везде. И не будем забывать об истории дилера из Новосибирска: к сожалению, полностью электрические автомобили пока имеют свойство не всегда заводиться на сильном морозе.

Фото: пресс-служба Lexus

Сегодня мировая индустрия производит 70-80 миллионов машин в год. Менее одного процента из них — полностью электрические. Но, безусловно, эта доля будет расти. Когда технология достигнет достаточного совершенства, нас ждет настоящая революция в этом плане.

Реальностью когда-нибудь станут и летающие автомобили — думаю, в этом сыграют свою роль современные достижения в области дронов. Toyota уже работает над подобным аппаратом — нам придется сделать свой, только еще лучше!