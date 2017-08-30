Lexus поддержит культурный прорыв

В Москве пройдет концерт Sound Up. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 30 августа. Серия, посвященная футуристическим альянсам акустической и электронной музыки, стала одним из самых заметных московских музыкальных явлений последнего времени.

В этом году куратором мероприятия стала компания Lexus. Первым совместным проектом станет станет новая инициатива – Sound Up creative lab, которая будет представлена в уникальном пространстве Lexus Dome. Оно, по словам организаторов, станет местом притяжения и рождения знаковых культурных проектов.

Куратором первой лаборатории станет вокалист группы GusGus — исландский певец и композитор Хогни Эгилссон. В этом проекте к нему присоединятся основательница группы MUM Гида Вальтисдоттир и скрипач Виктор Орри Арнасон.

Фронтменом российской команды музыкантов Sound Up creative lab станет лидер группы Tesla Boy Антон Севидов, создательница проекта Kate NV Катя Шилоносова и музыкант Андрей «OID» Антонец.