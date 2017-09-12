Объяснена популярность Lexus у жителей Сибири

Автомобили Lexus популярны в Сибири благодаря исправной работе. Об этом во вторник, 12 сентября, заявил глава компании Lexus Europe Алан Уттенховен в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на Международном автосалоне во Франкфурте.

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«Как-то я был в вашей стране, в Новосибирске, и спросил у местного дилера: почему, по его мнению, наши машины популярны в Сибири. Очень просто, ответил он, у нас если машина заглохнет за городом, то ты можешь просто замерзнуть насмерть. Ваши машины не глохнут», — рассказал Уттенховен.

В июне в комплексе «Око» на территории делового центра «Москва-Сити» состоялось торжественное открытие мультифункционального пространства Lexus Dome. В рамках мероприятия прошла российская премьера нового купе — LC 500. Главный инженер LC Коджи Сато отметил, что «провокационное атлетичное флагманское купе открывает новую эру в истории Lexus».