Москвичам показали новый Lexus LC 500

В комплексе «Око» на территории делового центра «Москва-Сити» состоялось торжественное открытие мультифункционального пространства Lexus Dome. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». В рамках мероприятия прошла российская премьера нового купе — LC 500.

Главный инженер LC Коджи Сато отметил, что «провокационное атлетичное флагманское купе открывает новую эру в истории Lexus». В России новое купе Lexus доступно в самой мощной версии LC 500 с бензиновым двигателем V8 мощностью 477 лошадиных сил и инновационной 10-ступенчатой автоматической трансмиссией в комплектации Sport+.

Фото: Lexus

Что касается самого пространства Lexus Dome, то в нем на регулярной основе будут проводиться различные мероприятия, посвященные музыке, кинематографу, современному искусству и активному образу жизни. «Lexus Dome позволит посетителям прикоснуться к эмоциональной стороне бренда и уникальным особенностям, которые делают автомобили Lexus… автомобилями Lexus», — сказал управляющий директор по продажам и маркетингу, послепродажному обслуживанию и развитию бренда в России Джон Томсон.

