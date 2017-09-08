Скрытые шедевры

В Москве 5 сентября открылась восьмая ежегодная выставка гибридного искусства в многофункциональном пространстве Lexus Dome. На этот раз экспозиция посвящена неочевидным, скрытым творениям, которые заставляют размышлять, как-то взаимодействовать с арт-объектом. Корреспондент «Ленты.ру» побывал на вернисаже и поделился своими впечатлениями.

В холле не Уорхол

Приключения начались уже при выходе из лифта на шестом этаже башни «Око» в международном деловом центре «Москва-Сити». В проходе между лифтом и ресепшеном одетые по-офисному люди образовали своего рода живой тоннель. При первом же вашем шаге они начинают петь, не отрывая от вас глаз. После перформанса, который невольно хочется завершить как можно скорее, наконец попадаешь в зал Lexus Dome.

Общее выставочное пространство разделено на несколько зон: холл, терраса, подиум с автомобилем Lexus LC500, кабинет, гостиная, галерея и бамбуковый лес. Почти в каждой зоне размещены экспонаты, но их не так просто разгадать.

Фото: пресс-служба Lexus Dome 1 /4

У самого лифта — статуя девушки в античном стиле. Скульптура полностью сливается со стеной, поэтому название арт-объекта — «Хамелеон». Так задается общий тон пространства. Автор этого произведения Ольга Божко исследует мифы и архетипы российской истории. В своих инсталляциях художница сталкивает традиционную живопись и рукотворные объекты с образами виртуальной реальности.

Еще одна работа Божко

Другая ее работа представлена уже в самом пространстве. Интерактивный объект повторяет форму и размер одного из предметов мебели Lexus Dome. На инсталляции — четыре знака, прикасаясь к которым зритель может взаимодействовать и управлять объектом. Вообще говоря, это кресло, внешне точно такое же, как и остальные, поэтому разгадать в нем произведение искусства непросто.

Далее гость проходит в самое просторное помещение Lexus Dome, разделенное на подиум с автомобилем, гостиную и кабинет, первым попадающим в поле зрения. Здесь спрятана инсталляция художника, математика и программиста Андрея Топтунова — черный зеркальный квадрат с 16 выпуклыми черными сферами. Называется вполне логично: «16 черных сфер в пустоте». Если смотреть прямо, объект кажется плоским, но при смене угла зрения видно, что это не так.

А еще в кафе есть столик на двоих, который тоже не сразу замечаешь среди одинаковой мебели. Стулья балансируют на пружине, и когда кто-то за стол садится, тарелка на столе переходит от одного к другому. Анна Вазоф назвала свою инсталляцию «Игра в голод». Как объясняют организаторы выставки, в работах художницы оживают абсурдные механизмы, сконструированные из бытовых предметов.

Фото: пресс-служба Lexus Dome 1 /3

Звуки и прикосновения

Далее, пройдя через полосу препятствий в виде официантов с горячительными напитками и причудливыми канапе, ступаешь на ковер, который кажется паркетом. Автор идеи Алексей Трегубов позаботился о том, чтобы мягкое покрытие с ворсом не только внешне выглядело как деревянное, но и звучало так же. Название говорит само за себя — «Скрипы».

Аня Мохова и объединение Playtronica представили объект из двух медных пластин со схемами, которые активируются только при внешнем воздействии. Когда пара зрителей, держась за руки, свободные руки прикладывают к пластинам, звучит музыка. Сфера интересов Playtronica — тактильные взаимодействия между человеком, предметами и технологиями.

После того как зрители вдоволь потрогают друг друга, им предлагается пройти к расположенной рядом картине под названием «Окно». На ней изображено то же, что видишь из окна «Москва-Сити», очень реалистично. Картина вступает в диалог с реальностью, сохраняя ее масштаб.

Бамбуковая роща в каменных джунглях

Главный экспонат выставки — красный Lexus LC500, гордо возвышающийся на белоснежном подиуме. Его постоянно окружала толпа гостей мужского пола, рассматривающих новинку со всех сторон, изучающих отделку салона. Однако для того, чтобы в полной мере насладиться этим арт-объектом, стоит пройти в расположенную с другой стороны незаметную черную дверь. Вы попадаете в бамбуковый лес, на тропинку, выложенную мраморной галькой и мхом. Сотрудники в один голос утверждают, что это настоящий живой лес, а запах (надо сказать, очень приятный) — это аромат бамбука.

Фото: пресс-служба Lexus Dome 1 /2

После рощи попадаешь в темную комнату, где доходчиво показана работа двигателя, руля и коробки передач нового Lexus. Здесь даже далекому от механики человеку сразу все понятно.

А после всех этих испытаний гости попадают в небольшой кинотеатр. Вместо диванов там стоят два автомобильных кресла — такие же, как в LC500. Вы в них садитесь, и на большом экране демонстрируется анимированная презентация. Потом экран отодвигается, и перед вами предстает настоящий Lexus из ролика, тот самый, что стоит на подиуме.

Выставка Lexus Dome 2017 готовилась целый год. Работа проведена действительно колоссальная. С каждым годом пространство все совершенствуется, и остается только гадать, что организаторы придумают к следующему году.