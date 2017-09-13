Lexus научили распознавать дорожные знаки

Японский премиальный автопроизводитель Lexus представил на Международном автомобильном салоне во Франкфурте обновленную версию компактного кроссовера NX. Об этом сообщает с места события корреспондент «Ленты.ру».

Автомобиль оснастили системой безопасности Lexus Safety System +. Это комплекс систем для водителя, таких как система предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, система адаптивного управления дальним светом, система оповещения о смене полосы движения и система распознавания дорожных знаков.

Кроме того, изменениям подвергся и внешний вид автомобиля. В частности, фирменная веретенообразная решетка радиатора получила новое оформление, став визуальным связующим элементом между моделью NX и более габаритными моделями RX и LX. Теперь модель комплектуется электроприводом открывания и закрывания двери багажного отсека. Изменилась и форма верхней части переднего бампера, что позволило улучшить аэродинамические показатели автомобиля.

О цене и сроках появления модели на российском рынке пока не сообщается.