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В Санкт-Петербурге изобрели инновационную разделочную доску на кофейной гуще

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Японский автомобильный бренд Lexus вручил награды победителям конкурса российских дизайнеров Design Award 2018 Russia Тор Choice. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили организаторы конкурса.

Главный приз достался дизайнерам из Санкт-Петербурга Надежде Абдуллиной и Марине Егоровой за проект инновационной разделочной доски Grabby для людей с ограниченными возможностями. Устройство с поверхностью из мягкого кевлара позволяет работать одной рукой. Это достигается при помощи наполнителя с переработанной кофейной гущей. Наполнитель соединен с основанием вакуумного насоса. Когда продукт ставится на доску, он обволакивается мягкой кофейной гущей. С помощью насоса и созданного им вакуума кофейная гуща становится жесткой и фиксирует продукт, который надо нарезать.

Второе место занял дизайнер из Москвы Иван Нефедкин за концепт-часы 32 Hours («32 часа»). Циферблат часов разделен не на обычные 24, а на 32 деления с длительностью часа в 45 минут. Создатель проекта был вдохновлен трудами американского психолога Филиппа Зимбардо, писавшим, что нужно научиться рассматривать время как исключительную ценность и тщательнее выбирать тех, кому эта ценность будет подарена.

Третье место у Элеоноры Манихановой из Уфы с проектом Life in the cube («Жизнь в кубе»). Это пластмассовый прозрачный куб, позволяющий разместить деревья и другие растения в любом нетипичном для посадки растительности месте. Куб легко транспортируется и может быть использован для вертикальной посадки.

Lexus Design Award — международный конкурс в области дизайна, архитектуры и моды, в котором традиционно принимают участие молодые и перспективные дизайнеры. Основан в 2013 году; в России проводится во второй раз.

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