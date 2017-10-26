В Санкт-Петербурге изобрели инновационную разделочную доску на кофейной гуще

Японский автомобильный бренд Lexus вручил награды победителям конкурса российских дизайнеров Design Award 2018 Russia Тор Choice. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили организаторы конкурса.

Главный приз достался дизайнерам из Санкт-Петербурга Надежде Абдуллиной и Марине Егоровой за проект инновационной разделочной доски Grabby для людей с ограниченными возможностями. Устройство с поверхностью из мягкого кевлара позволяет работать одной рукой. Это достигается при помощи наполнителя с переработанной кофейной гущей. Наполнитель соединен с основанием вакуумного насоса. Когда продукт ставится на доску, он обволакивается мягкой кофейной гущей. С помощью насоса и созданного им вакуума кофейная гуща становится жесткой и фиксирует продукт, который надо нарезать.

Второе место занял дизайнер из Москвы Иван Нефедкин за концепт-часы 32 Hours («32 часа»). Циферблат часов разделен не на обычные 24, а на 32 деления с длительностью часа в 45 минут. Создатель проекта был вдохновлен трудами американского психолога Филиппа Зимбардо, писавшим, что нужно научиться рассматривать время как исключительную ценность и тщательнее выбирать тех, кому эта ценность будет подарена.

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Третье место у Элеоноры Манихановой из Уфы с проектом Life in the cube («Жизнь в кубе»). Это пластмассовый прозрачный куб, позволяющий разместить деревья и другие растения в любом нетипичном для посадки растительности месте. Куб легко транспортируется и может быть использован для вертикальной посадки.

Lexus Design Award — международный конкурс в области дизайна, архитектуры и моды, в котором традиционно принимают участие молодые и перспективные дизайнеры. Основан в 2013 году; в России проводится во второй раз.