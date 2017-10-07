Москвичам устроят «Революцию в звуке» с балетом «Болт»

В Новой Третьяковке в Москве 9 октября состоится 13-й концерт фестиваля новой музыки SOUND UP, организованный при участии бренда Lexus. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили организаторы концерта.

Мероприятие под названием «Революция в звуке» посвящено 100-летию Октябрьской революции 1917 года. Будет исполнена музыка советских композиторов-авангардистов Иосифа Шиллингера («Первая аэрофоническая сюита» для терменвокса с оркестром, 1929), Дмитрия Шостаковича (отрывок из балета «Болт», 1931), Александра Мосолова (отрывок из балета «Сталь», 1927) и других. В финальной части состоится самое масштабное по числу музыкантов московское исполнение ритмической партитуры Луи Андриссена «Союз рабочих», ради которой выступавшие в течение вечера ансамбли объединятся в единый «рабочий союз».

Также в программе вечера — посещение выставки «Некто 1917», где представлены важнейшие произведения живописи и скульптуры революционного года из коллекций ведущих музеев России, лондонской галереи Тейт и парижского Центра Помпиду. В частности, посетители могут увидеть работы Кандинского, Малевича, Родченко, Серебряковой, Кустодиева, Петрова-Водкина.

Бренд Lexus является куратором визуальной части концертной серии SOUND UP.