В Москве покажут сундук Матильды Кшесинской

В московской усадьбе Муравьевых-Апостолов открылась выставка коллекции уникального багажа и предметов интерьера Objets Nomades, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Выставка разделена на четыре части: «Русская красавица», «Семейные ценности», «Культурное наследие России» и «Мужской кабинет». Среди исторических экспонатов — сундук-гардероб русской балерины Матильды Кшесинской, сундук-секретер княгини Лобановой-Ростовской и сундук для шляп графини Орловой-Давыдовой.

Фото: Louis Vuitton 1 /5

Также представлена часть коллекции Objets Nomades — предметы мебели и интерьерные объекты, вдохновленные путешествиями и созданные известными предметными дизайнерами: Патрисией Уркиолой, Индией Мадави и братьями Кампана. Особый интерес представляет «сундук художника» Malle Plein Air, выпущенный в честь выставки собрания коллекции Сергея Щукина в Fondation Louis Vuitton в Париже.

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Среди гостей вернисажа выставки были замечены балерины Элеонора Севенард и солистка Большого театра Анастасия Меськова, олимпийская чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун, чемпионка мира по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, предприниматель и музыкант Эмин Агаларов, актер и певец Сергей Лазарев и другие.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на аксессуарах, одежде, обуви, часах и ювелирных украшениях для мужчин и женщин. Входит в международный холдинг LVMH.

