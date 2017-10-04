Puma бесплатно научит россиян балету

Спортивная марка Puma проведет в Санкт-Петербурге бесплатные мастер-классы по балету PUMA #DoYou x Wonderzine: Ballet Camp в рамках показа новой коллекции Velvet Rope. Об этом сотрудники компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 4 октября.

«8 октября Мария Хорева, воспитанница Академии Русского балета Вагановой проведет три балетных мастер-класса для девушек в рамках глобальной кампании PUMA DoYou и новой коллекции Velvet Rope. Участниц мастер-классов ожидают часовые тренировки, основанные на упражнениях, которые ежедневно выполняют балерины», — рассказали в компании.

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Отмечается, что кампания DoYou призвана напомнить женщинам, как важно оставаться самими собой.

Velvet Rope — коллекция одежды бренда, которая подойдет как для интенсивных тренировок, так и для повседневной жизни «благодаря женственному крою и технологиям».

Компания Puma основана в 1948 году в Германии Рудольфом Дасслером, братом Адольфа Дасслера, основателя марки Adidas. Головной офис компании расположен в немецком Херцогенаурахе. Пост креативного директора марки занимает американская певица Рианна.