Самая популярная знаменитость в Instagram стала новым представителем Puma

Американская певица Селена Гомес, которая ведет самый популярный Instagram-аккаунт, стала новым представителем компании Pumа. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

«Теперь официально часть семьи», — прокомментировала Гомес фото в топе с надписью Puma.

«Селена уникальная, независимая, а ее талант невероятно многогранен. Эта та ролевая модель, которую ищет сегодняшний покупатель. В последние несколько дней Селена лишний раз доказала, какая она сильная. Честно и открыто она рассказала о своей болезни, и это только укрепило ее силу духа и нашу веру в нее. Селена — идеальный партнер для Puma», — рассказал международный бренд-менеджер компании Адам Петрик, сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Officially a part of the fam @puma #pumapartner A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Sep 18, 2017 at 10:00am PDT

Гомес с 2009 по 2012 год выступала в поп-рок-группе Selena Gomez & Тhe Scene, после чего начала сольную карьеру. Помимо этого она снималась в фильмах, среди которых «Отвязные каникулы», «Еще одна история о Золушке» и «Монте-Карло», а также в сериале «Ханна Монтана».

Компания Puma основана в 1948 году в Германии Рудольфом Дасслером, братом Адольфа Дасслера, основателя марки Adidas. Головной офис компании расположен в немецком Херцогенаурахе. Пост креативного директора марки занимает американская певица Рианна.