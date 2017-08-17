Певец The Weeknd разработал дизайн кимоно для Puma

Спортивная марка Puma показала коллекцию одежды и обуви, разработанную с маркой XO и канадским певцом The Weeknd. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. В линейке — классические модели, вдохновленные стилем музыканта.

В коллекцию вошли бомберы, кимоно и ботинки, выполненные из премиального денима и замши и дополнена футуристичным камуфляжными принтами. «Мы уже давно работаем над брендом ХО, и коллаборация с таким сильным игроком как PUMA — это невероятная возможность создать что-то совершенно новое», — рассказал The Weeknd. В продажу коллекция будет поступать в три приема. Первая часть будет доступна с 24 августа.

Фирма Puma основана в 1948 году в Германии Рудольфом Дасслером, братом Адольфа Дасслера, создатель марки Adidas. Головной офис компании расположен в немецком Херцогенаурахе. Пост креативного директора марки занимает американская певица Рианна.

The Weeknd (настоящее имя — Абель Макконнен Тесфайе) — канадский певец, автор песен и продюсер эфиопского происхождения. Осенью 2016 года певец стал новым лицом шведского масс-маркетного бренда H&M.