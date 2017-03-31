Puma обула детей

Марка спортивной одежды Puma выпустила капсульную коллекцию детской обуви, созданную в сотрудничестве с испанским брендом Tinycottons. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 31 марта.

Кроссовки выполнены в нескольких цветах: розовом, сером и кремовом. Обувь уже появилась в продаже по цене 5490 рублей.

Еще одна новинка бренда — совместная коллекция с Trapstar. В нее вошел ряд моделей, созданных на базе архивных силуэтов Puma.

Фото: пресс-служба Puma 1 /2

Компания Puma основана в 1948 году в Германии Рудольфом Дасслером, братом Адольфа Дасслера, основателя марки Adidas. Головной офис компании расположен в немецком Херцогенаурахе. В настоящее время бренд спонсирует клубы «Арсенал» и «Боруссия», сборную Ямайки по легкой атлетике, сборную Кубы по боксу, сборную Италии по футболу, выпускает коллекции одежды и обуви в сотрудничестве с командой «Формулы-1» Ferrari.

Креативный директор бренда — американская певица Рианна.