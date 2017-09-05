Московских клиентов Puma посадят в космическую фотобудку

Спортивная марка Puma представит в московском ТЦ «Цветной» коллаборацию с американским графическим дизайнером Naturel. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 5 сентября.

Презентация пройдет в рамках Vogue Fashion Night Out. Вдохновением для коллекции одежды, обуви и аксессуаров Puma x Naturel послужили космические путешествия и лунные города в неожиданном сочетании с милитари-акцентами.

Фото: пресс-служба Puma 1 /5

Клиенты бренда смогут также принять участие в арт-эксперименте и посетить космическую фотобудку, чтобы сделать свой портрет в узнаваемом стиле Naturel и получить его в виде плаката в оригинальном тубусе, оформленном в стилистике коллекции.

Компания Puma основана в 1948 году в Германии Рудольфом Дасслером, братом Адольфа Дасслера, основателя марки Adidas. Головной офис компании расположен в немецком Херцогенаурахе. Пост креативного директора марки занимает американская певица Рианна.

Naturel (настоящее имя — Лоренс Атойгве) — американский графический дизайнер, работающий в манере неокубизма.