Puma предложила женщинам «бархатные канаты»

Спортивная марка Puma выпустила новую женскую коллекцию под названием Velvet Rope. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 2 августа.

В презентации коллекции приняли участие героини кампании «Будь собой» Кайли Дженнер и балерины Нью-Йоркской труппы Оливия Бойссон, Мими Стейкер, Меган Манн, Эмили Джеррити и Юнити Фелан. Ожидается, что в продаже коллекция появится с сентября.

Видео: PUMA / YouTube

Компания Puma основана в 1948 году в Германии Рудольфом Дасслером, братом Адольфа Дасслера, основателя марки Adidas. Головной офис компании расположен в немецком Херцогенаурахе. Пост креативного директора марки занимает американская певица Рианна.