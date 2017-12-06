Басист-виртуоз Thundercat даст концерт в Москве

Бас-гитарист Thundercat (Стивен Брунер) даст концерт в рамках проекта Lexus Music Experience. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 6 декабря.

Thundercat — фанк и хип-хоп-исполнитель, представитель стиля нео-джаз, обладатель премии «Грэмми» за трек These Walls (альбом Кендрика Ламара To Pimp a Butterfly) — выступит в Москве 17 декабря. Концерт откроет российская музыкальная команда Deep Fried Friends. На сайте проекта Lexus Music Experience можно будет выиграть билеты на мероприятие.

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Стивен Брунер родился в Лос-Анджелесе в семье музыкантов (его отец барабанщик Рональд Брунер играл с Дайаной Росс и The Temptations, братья Стивена — также лауреаты «Грэмми»). Прозвище Thundercat получил еще в юности. Выступал со Снуп Доггом и Эрикой Баду, записал три сольных альбома, принимал участие в записи всех альбомов Кендрика Ламара, а также дисков Кимбра, Камаси Вашингтона и Чайлдиша Гамбино.

Проект Lexus Music Experience запущен в августе 2017 года. В рамках проекта в пространстве Lexus Dome проходят концерты с участием зарубежных и российских музыкантов. Осенью 2017 года при поддержке проекта в Москве прошел концерт Sound Up. В нем приняли участие вокалист группы GusGus исландский певец и композитор Хогни Эгилссон, основательница группы MUM Гида Вальтисдоттир и скрипач Виктор Орри Арнасон.