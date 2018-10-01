Lexus представил коллекцию одежды для путешественников

Японский автомобильный бренд Lexus презентовал три новые коллекции одежды и аксессуаров Lexus Boutique для автовладельцев и любителей активного отдыха. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

L Signature Collection — «авторская коллекция» — включает в себя аксессуары из натуральной кожи с рельефным рисунком, отражающим дизайн эксклюзивной отделки салонов автомобилей Lexus. В частности, в ней представлены портмоне различных форматов, кардхолдеры, чехлы для телефонов, багажные бирки, рюкзаки и сумки для ручной клади.

Фото: Lexus 1 /5

Минималистичная коллекция Progressive Collection или «прогрессивная коллекция» выполнена в стиле седана Lexus ES. Каждый ее элемент изготовлен из натуральных высококачественных материалов, таких как кожа, шерсть и хлопок, и украшен графическим паттерном из пересекающихся линий.

«Функциональная коллекция» YET Collection предлагает одежду и аксессуары для путешествий и прогулок по городу. В линейку одежды из натуральных материалов вошли стильные ветровки и плащи, свитшоты, футболки и бейсболки. Среди аксессуаров — тревел-кейсы, рюкзаки, обложки для автомобильных документов, зонты и солнцезащитные очки. Автопутешественников также порадовали функциональными дорожными аксессуарами.

Все коллекции Lexus Boutique можно увидеть на специально разработанном веб-сайте.

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В апреле в Милане состоялась церемония награждения победителей престижного международного конкурса Lexus Design Award 2018, в котором приняло участие рекордное число участников. Темой конкурса был латинский префикс «СО-», обозначающий идею взаимодействия и союза в гармонии.

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