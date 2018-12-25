Названа смертельная опасность новогодних праздников

Шведские ученые выяснили, что в канун новогодних и других праздников значительно увеличивается риск сердечных приступов из-за эмоционального стресса. Об этом сообщает ABC News.

Исследователи изучили более 283 тысяч случаев инфаркта миокарда, которые произошли в Швеции с 1998 по 2013 год. Были выявлены сердечные приступы, которые произошли перед Рождеством, Новым годом, Пасхой, а также во время крупных спортивных мероприятий, включая чемпионаты мира и Европы по футболу и Олимпийские игры.

Оказалось, что в новогодние праздники, в том числе в канун Рождества, а также в летние каникулы риск инфаркта миокарда становится максимальным. Во время Пасхи и спортивных состязаний повышенной вероятности нарушений в сердечно-сосудистой системе не наблюдалось. Сердечные приступы чаще наблюдались в понедельник и ранним утром. В большей степени от инфаркта пострадали люди старше 75 лет, а также имеющие диабет и ишемическую болезнь сердца.

В январе 2017 года сообщалось, что британские эксперты в области здравоохранения потребовали запретить акцию с рождественским грузовиком Coca-Cola, так как он пропагандирует нездоровое питание.

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