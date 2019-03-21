Назван неожиданный способ прожить дольше

Ученые Университета Шеффилда в Великобритании пришли к выводу, что самки птиц стареют медленнее и живут дольше, если другие самки помогают им ухаживать за потомством. Это может объяснять, почему виды животных (включая людей), живущие социальными группами, часто имеют высокую продолжительность жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили взаимосвязь между старением и особенностями выращивания потомства у сейшельской камышовки (Acrocephalus sechellensis). Они проанализировали данные, собранные в течение 15 лет, о типах репродуктивного поведения у птиц на острове Кузин (Сейшельские острова). Кроме того, биологи определили у животных длину теломер — концевых участков хромосом, предназначенных для защиты генетического материала от неизбежных повреждений во время деления клетки. Укорачивание теломер связано с процессом старения.

Специалисты выяснили, что старым самкам выгодно иметь помощниц, которые кормят птенцов и высиживают яйца, поскольку в этом случае их теломеры укорачиваются с меньшей скоростью. Одинокие птицы старели быстрее и умирали в более молодом возрасте.

В феврале 2018 года сообщалось об исследовании ученых Университета Джорджа Мейсона (США), в котором была выявлена связь между рождением ребенка и ускоренным старением женщины на 11 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!