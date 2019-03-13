Пивовар на 46 дней отказался от еды и понадеялся на пиво

Житель американского города Ньютаун, штат Огайо, решил на время Великого поста отказаться от твердой пищи и подкреплять силы только пивом. Об этом сообщает WKRC-TV.

В течение 46 дней сотрудник пивоваренной компании Дел Холл (Del Hall) намерен употреблять только пиво и воду. Он перестал есть в среду, 6 марта, и обещает придерживаться такой диеты до Пасхи. В этом году католики отмечают ее в воскресенье, 21 апреля.

По словам Холла, его вдохновил пример папских монахов из монастыря под Мюнхеном, которые в начале XVII века с разрешения курфюрста Баварии стали варить исключительно сытное пиво крепостью выше 12 градусов — доппельбок. Во время Великого поста они обходились только им.

Холл не намерен ограничиваться доппельбоком. «Я буду пить пиво всех сортов», — говорит он. Мужчина планирует регулярно проходить медосмотр и рассказывать о результатах в социальных сетях.

В прошлом Холл уже экспериментировал с голоданием. Однажды он четыре дня употреблял только воду и надеется, что сумеет продержаться на пиве в десять раз дольше. «Я ветеран армии и был там лучшим в своем классе, — утверждает он. — Я бегал полный марафон, 42 километра. Я выдерживал суровые испытания, но это кажется особенно сложным. Мне просто интересно, справлюсь ли я. Смогу или нет».

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