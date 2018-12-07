Австралиец стерпел пинки кенгуру и не выпустил пиво из рук

В австралийском городе Бендиго, штат Виктория, кенгуру ударил мужчину с банкой пива в руке. Об этом сообщает News.com.au.

Дэниел Туи (Daniel Tuohey) пытался защитить от агрессивного животного своих собак. Тогда кенгуру переключился на него, размахнулся задними лапами и нанес ему мощный удар в грудь. Мужчина не устоял и повалился на землю, но так и не выпустил пива из рук.

Дочь Туи сняла происшествие на видео и выложила в Facebook. Всего за день ролик посмотрели более 430 тысяч раз. Пост собрал более 2 тысяч лайков, а 6,2 тысячи человек поделились им с друзьями.

В октябре сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд кенгуру избил семью из трех человек. 64-летняя Линда Смит получила травму грудной клетки, переломы ребер и порезы рук и ног. Ее супруг оказался на больничной койке с множеством рваных ран.

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