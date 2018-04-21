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Китайцы забили камнями кенгуру ради развлечения

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Один кенгуру умер и еще один ранен после того, как посетители зоопарка города Фучжоу на юго-востоке Китая забросали их булыжниками, сообщает The Straits Times.

Инцидент произошел более месяца назад, но известно о нем стало только сейчас. 28 февраля 12-летняя самка кенгуру получила травму ноги после того, как в нее бросили острый камень. Ей обработали рану и делали внутривенные инъекции лекарств, но через несколько дней она умерла.

Позже выяснилось, что причиной гибели животного послужил разрыв почки в результате травмы и последующее обильное внутреннее кровотечение. Спустя несколько недель произошла похожая ситуация: пятилетнего самца закидали камнями, он отделался легкими ушибами.

Издание China Daily пишет, что, по словам одной из сотрудников зоопарка, эти животные активны с восьми до десяти утра, а потом только с трех до пяти дня. Остальное время они прохлаждаются в тени деревьев. Несмотря на запретительные таблички, посетители иногда бросали в них булыжники, чтобы заставить прыгать или проснуться. После того как работники очистили от камней зону вокруг вольера, люди начали искать тяжелые предметы в других частях парка.

Камеры видеонаблюдения не фиксируют такие моменты, потому что они направлены только в сторону зверей. Администрация зоопарка обратилась к городским властям с просьбой спонсировать установку системы видеонаблюдения высокой четкости. Также была сокращена численность кенгуру в открытых вольерах.

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