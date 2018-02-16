Встреча охотника с кенгуру закончилась сломанной челюстью

В Австралии 19-летний Джошуа Хайден (Joshua Hayden) решил поохотиться на кенгуру, но подвергся нападению со стороны животного. Об этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Келлерберрин на западе Австралии. Парень вместе с братом отправились на ночную охоту. Австралиец увидел трех кенгуру и прицелился в них из движущейся машины, высунувшись из окна. Животные, в свою очередь, решили атаковать автомобиль.

Прежде чем охотник смог выстрелить, один из кенгуру нанес удар. По словам Хайдена, он отключился на 30 секунд и решил, что его ударил брат. Оказалось, что животное прыгнуло на лобовое стекло и задело австралийца по челюсти.

Врачи диагностировали у него перелом челюсти. Ему пришлось ждать больше недели перед операцией, поскольку лицо пострадавшего сильно опухло.

В конце января сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд кенгуру прыгнул на едущую по дороге велосипедистку.

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